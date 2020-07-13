Уфа, , 09:59 — REGNUM Температура воздуха до 40ºС будет держаться в Башкирии до 16 июля. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в республике ожидается повышение температуры до 40ºС в период с 13 июля по 16 июля. А на юго-востоке региона сохранится чрезвычайный класс пожароопасности.

В связи с этим спасатели призывают жителей быть внимательными и осторожными, а также соблюдать правила безопасности.

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