Ташкент, , 09:52 — REGNUM Компания «Узбекнефтегаз» до конца года построит в Ташкенте две зарядные станции для электромобилей, сообщает 13 июля агентство Kun. uz со ссылкой на соответствующее постановление главы государства.

Согласно документу, до сентября 2020 года необходимо подготовить предложения по размещению станций. Глава государства поручил правительству помочь в создании инфраструктуры для электромобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня власти Узбекистана закупили 500 китайских электромобилей для службы такси Ташкента. На первом этапе автомобили планируется заряжать от обычной розетки.

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