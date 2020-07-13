Вашингтон, , 09:51 — REGNUM Возможность выработки «стадного иммунитета» к коронавирусной инфекции у населения может оказаться иллюзией, на что указывает повторное заражение бывших пациентов с COVID-19, пишет Клей Акерли в статье, вышедшей 12 июля в Vox.

По словам медика, в его практике было несколько случаев, когда пациент, уже переболевший COVID-19, снова давал положительные результаты на коронавирус.

Он подчеркнул, что повторное заражение коронавирусом может носить более острый характер: если в первый раз у пациента наблюдался легкий кашель и боль в горле, то во второй, напротив, отмечались высокая температура, одышка и гипоксия, из-за которых пациент должен был многократно посещать медицинское учреждение. Признаки повторного инфицирования были обнаружены и другими медиками.

«Возможно, но маловероятно, что в случае моего пациента речь шла о единичной инфекции, которая не проходила в течение трех месяцев. Некоторые пациенты с COVID-19 (теперь их называют «долго болеющими») действительно страдают от постоянных инфекций и симптомов», — указывает Акерли.

«Мой пациент, однако, победил свою инфекцию — у него было два отрицательных ПРЦ-теста после его первой инфекции. И чувствовал он себя здоровым в течение почти шести недель», — добавил он.

Гораздо более вероятно, что пациент полностью выздоровел от своей первой инфекции, а затем заразился COVID-19 во второй раз после контакта с более молодым членом семьи. После первой болезни у него не получилось провести тест на антитела, поэтому неизвестно, сформировался ли у него иммунитет к этой болезни. По имеющимся на сегодняшний день данным, не у всех переболевших COVID-19 вырабатываются антитела после инфекции. У некоторых пациентов, в особенности у тех, у кого заболевание протекает бессимптомно, вырабатывают иммунную реакцию сразу же после заражения, но впоследствии способность организма противостоять патогену ослабевает.

Такая особенность заражения новым коронавирусом, свойственная и другим вирусам, вызывает большую озабоченность ученых и ставит под вопрос возможность выработки естественного «коллективного иммунитета» у населения.

«Существует несколько путей победы над этой пандемией, не только с помощью выработки «коллективного иммунитета», но и посредством использования безопасных, эффективных и доступных терапевтических средств и вакцин, или некоторая комбинацию обоих подходов», — продолжил автор.

Напомним, учёные из Института вирусологии Уханя заявили о том, что следствием заболевания COVID-19 может стать длительный сбой иммунитета пациента. В результате анализа состояния 55 пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции, выяснилось, что для всех случаев было характерно появление лимфопении — временного или стойкого снижения уровня лимфоцитов в крови, отвечающих за поддержание иммунитета.

https://regnum.ru/news/3006508.html