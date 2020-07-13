Манила, , 09:52 — REGNUM Общее число скончавшихся от COVID-19 пациентов на Филиппинах за истекшие 24 часа возросло на 162 и стало составлять более полутора тысяч. Об этом 13 июля сообщает минздрав страны.

По информации министерства, суммарное количество летальных исходов в стране на сегодняшний день стало составлять 1 534.

Кроме этого, указывается, что за это же время на Филиппинах было выявлено 2 124 новых случая заражения коронавирусом и в результате их общее число достигло 56 259.

Также уточняется, что в настоящее время в стране от COVID-19 вылечились 16 046 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Китая было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.