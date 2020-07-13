Париж, , 09:50 — REGNUM Журнал PC Gamer опубликовал 20 минут игрового процесса Watch Dogs: Legion. Видео было выложено 12 июля на YouTube-канале издания.

Зрители получили возможность увидеть две миссии предстоящей игры. В частности, в ролике показаны пауки-роботы, голограммы и процесс взлома. Журналист PC Gamer управляет несколькими персонажами, которые выполняют поставленные перед ними задачи.

Релиз Watch Dogs: Legion запланирован на 29 октября 2020 года. Стоит отметить, что в апреле 2020 года разработчики сообщили: они хотели бы выпустить игру одновременно с выходом на рынок новых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X.

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