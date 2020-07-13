Уфа, , 09:49 — REGNUM Время работы врачей, во время которой они находятся в защитных костюмах, из-за сильной жары сократили в Башкирии. Об этом 13 июля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в региональном правительстве.

По его словам, из-за повышенной температуры воздуха в республике стали строго следить за тем, чтобы медицинские работники не получили тепловые удары. Поэтому время их нахождения в защитных костюмах было сокращено до четырех часов, даже переходят на два — три часа.

По словам Максима Забелина, в таком режиме работы фиксируется повышенный расход средств индивидуальной защиты. Но чиновники идут на эти вынужденные расходы, чтобы создать условия для комфортной работы сотрудников.

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил сделать все, чтобы медперсонал работал в более комфортных условиях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии фиксируется сильная жара. Столбик термометра поднимался до 37 С.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус оставил жителей Дальнего Востока без дешевого картофеля из КНР