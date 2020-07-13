Пекин, , 09:44 — REGNUM За минувшие сутки на территории Китая было выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 июля сообщается в заявлении госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.

Также указывается, что в данное число входит восемь активных случаев заражения SARS-CoV-2 и ещё шесть его носителей без симптомов и добавляется, что все новые выявленные случаи являются ввозными.

Таким образом общее число выявленных в Китае заразившихся коронавирусом на данный момент стало составлять 83 602.

Также уточняется, что суммарное количество летальных исходов не изменилось за последние 24 часа и продолжает составлять 4 634, при 78 648 вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в Индии было выявлено более 28 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.