Оренбург, , 09:40 — REGNUM В Оренбуржье высокопоставленные чиновники стали участники программы «Усынови жеребёнка лошади Пржевальского», сообщает заповедник «Оренбургский».

12 июля заповедную территорию в регионе посетили заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова, Посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Онистали первыми почетными «усыновителями» жеребят лошади Пржевальского.

Елена Панова стала Почетным «удочерила» жеребенка со скифским именем Арга, что означает «благословенная». Вячеслав Фетисов «усыновил» жеребёнка, которому дал имя Стэнли. Такое имя дано не только в честь главного хоккейного приза, ежегодно вручаемого победителю плей-офф Национальной хоккейной лиги, но и в честь первой лошади своей дочери.

Денис Паслер «усыновил» жеребёнка, которого назвал Скифом. Согласно легенде, Скиф — младший из трех сыновей Геракла, который справился с испытанием, предложенным отцом, и получил в награду страну, именно от него произошли все скифские цари.

В настоящее время в заповеднике есть два жеребёнка, которых можно выбрать для «усыновления». «Не оставайтесь равнодушными к уникальным степным копытным! Приняв участие в Программе усыновления, вы внесете свой вклад в защиту дикой природы и улучшение условий содержания лошадей Пржевальского, а также получите приятные бонусы», — призывают в заповеднике «Оренбургский».

Напомним, первый в России Центр реинтродукции лошади Пржевальского ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» открылся 2015 году на территории Беляевского района. Осенью 2015 года на участок «Предуральская степь» завезли из Франции первых шесть лошадей Пржевальского. Сегодня в заповеднике уже 53 диких лошади. В планах в 2030 году увеличить табуна до 150 голов.

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