Париж, , 09:38 — REGNUM Стартовал этап открытого бета-тестирования «королевской битвы» (в конце матча должен остаться один игрок или команда) Hyper Scape от компании Ubisoft. Разработчики 12 июля выложили в сеть новые трейлеры.

Один из роликов является кинематографическим, во втором показан геймплей (игровой процесс). Матчи игры, выполненной в футуристическом сеттинге (мир, в котором происходит действие), будут проходит в «Новой Аркадии» (Neo Arcadia), геймерам будет предоставлена возможность использовать для битвы все уровни города. Создатели Hyper Scape отметили, что они планируют постоянно вносить изменения в игру.

Ubisoft 12 июля провела онлайн-трансляцию Ubisoft Forward, в рамках которой она рассказала о своих проектах. В частности, компания назвала дату релиза игры Assassin’s Creed Valhalla — 17 ноября 2020 года.

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