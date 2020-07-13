Париж, , 09:37 — REGNUM Жители Франции вышли на улицы Парижа с требованием вновь открыть 1600 ночных клубов в стране, которые борются за свое выживание, передает BFM TV.

«Половина клубов или около 800 ночных заведений исчезнет, если их не открыть до сентября», предупредил Матье Лебрюн, представитель менеджеров ночных клубов.

По его словам, заведения готовы к открытию, соблюдая строгий санитарный протокол, включая, в частности, обязательное использование защитных масок и соблюдение безопасной дистанции.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что ночные клубы пока останутся закрытыми, ссылаясь на случай в ночном клубе Швейцарии, который привел к изоляции 300 человек из-за риска распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Елисейских полях в Париже прошла генеральная репетиция перед военным парадом в честь празднования Дня взятия Бастилии 14 июля.

Подробнее в материале: Во Франции состоится военный парад по случаю Дня взятия Бастилии