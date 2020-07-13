Москва, , 09:37 — REGNUM Московский авиационный центр подвел итоги работы за первую половину 2020 года — за это время было выполнено примерно 300 вылетов, спасено 126 человек. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В основном вертолеты авиацентра вылетали для оказания экстренной медицинской помощи, тушения пожаров, проведения спасательно-аварийных работ. Для оказания медпомощи сотрудники авиацентра вылетали 109 раз, 135 вылетов они выполнили для отслеживания пожароопасной обстановки.

«В Москве активно используют авиационные технологии для обеспечения безопасности и оказания помощи населению столицы. С помощью вертолетов ежедневно проводят воздушную разведку пожароопасной обстановки, оказывают экстренную медицинскую помощь и доставку пострадавших в больницы, тушат крупные пожары, а также проводят аварийно-спасательные работы», — отметил руководитель департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Юрий Акимов.

В сообщении также говорится, что сотрудники авиацентра 167 раз выезжали на вызовы на аварийно-спасательных автомобилях. Сейчас по решению мэра и правительства Москвы в центре обновляют авиапарк, ранее туда были доставлены новые средства защиты и тренажер.