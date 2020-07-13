Нальчик, , 09:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии расследуют факт хищения у клиентов одного из коммерческих банков около 800 млн рублей. Подозреваемым в хищении является управляющий одного из офисов кредитной организации.

Установлено, что в течение почти четырех лет злоумышленник предлагал своим знакомым стать VIP-клиентами банка. Для них якобы предполагается более высокий процент по вкладам. На самом деле мошенник никаких вкладов не открывал, а пострадавшим выдавал фиктивные договоры. Денежными средствами он распоряжался в своих целях.

Первоначально ему еще удавалось выплачивать якобы положенные клиентам дивиденды, но потом деньги, очевидно, кончились и выплаты прекратились. Вот тогда-то обманутые вкладчики узнали, что на самом деле «они не являются клиентами данной финансовой организации и не имеют в ней никаких вкладов».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В настоящее время, как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности подозреваемого.