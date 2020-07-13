Нью-Дели, , 09:37 — REGNUM За истекшие сутки в Индии было выявлено более 28 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По информации министерства, за последние 24 часа в стране был зафиксирован 28 701 новый случай заражения SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало 878 254.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в Индии от COVID-19 скончались 500 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 23 174.

Также отмечается, что на данный момент в стране от COVID-19 вылечился 553 471 человек, 18 850 из которых — за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Аргентины подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние сутки возросло на 2657 и стало превышать 100 тыс.