Тбилиси, , 09:33 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили девять случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Информация об этом была размещена 13 июля на сайте Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 995 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. За эти же сутки 11 человек, болевших COVID-19, были выписаны из медучреждений. Теперь их 857, или почти 86% от общего числа выявленных случаев заражения.

За время пандемии от COVID-19 в Грузии умерли 15 пациентов. В карантине размещен 5001 человек, в стационаре — 219.

Стоит отметить, что в Грузии почти месяц в сутки выявляют менее десяти случаев заражения коронавирусом.

Читайте развитие сюжета: Врач в Грузии сообщила о «завозных» случаях заражения коронавирусом