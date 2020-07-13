Антананариву, , 09:32 — REGNUM Два члена парламента Мадагаскара (член сената и депутат) скончались после заражения коронавирусом. Об этом передаёт информационное агентство AFP со ссылкой на заявление президента страны Андри Радзуэлины.

В соответствии с заявлением, 11 других депутатов и 14 сенаторов оказались заражены коронавирусом.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Мадагаскара вновь ввело полный карантин в одном из ключевых регионов страны, в котором также расположена и столица страны, Антананариву, после резкого увеличения числа случаев заражения.

Карантин должен замедлить распространение вируса, объяснили власти.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с момента выявления первого случая заражения вирусом на острове в марте этого года было зарегистрировано 4578 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, и 34 человека умерли от осложнений COVID-19.