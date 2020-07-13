Элиста, , 09:26 — REGNUM Действие ограничительных мер, введённых из-за угрозы распространения коронавируса, продлён на территории Республики Калмыкия до 26 июля включительно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Калмыкии. По оценке регионального Роспотребнадзора, уровень распространения вируса остаётся высоким. Для перехода на следующий этап снятия ограничений необходимо достижение трёх показателей эпидемиологического благополучия. Два показателя достигнуты: охват тестированием равен 156,01 на 100 тыс. населения, наличие свободного коечного фонда составляет 158,08 при нормативе не менее 50%. Однако коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 0,52 при нормативе 0,5.

«В связи с продолжающей негативной ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионе необходимо усилить соблюдение мер безопасности: масочный режим, социальная дистанция, обработка рук кожными антисептиками. Требуются продление ограничений и по массовым мероприятиям, работе точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, спортивных и культурных учреждений. Режим самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет», — отметил главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.

Напомним, всего в Калмыкии с конца марта подтверждено 2182 случая заражения коронавирусом, 33 случая — за последние сутки, 1299 пациентов выздоровели. Скончались 30 человек.