Челябинск, , 09:19 — REGNUM В Челябинске осуждён заместитель командира по тылу в одной из авиационных частей. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Гражданин был признан виновным в даче взятки должностному лицу. По данным следствия, офицер части обратился к военным контрразведчикам с просьбой прекратить проверку по факту хищения военнослужащими имущества.

Он передал 100 тыс. рублей оперуполномоченному и поле этого был задержан. Гарнизонный военный суд назначил ему штраф в размере 210 тыс. рублей. Приговор уже вступил в силу.