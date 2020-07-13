Улан-Удэ, , 09:17 — REGNUM В Бурятии завершается весенняя призывная кампания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа, с начала кампании военкоматами республики призвано и отправлено в войска около 900 человек.

Накануне состоялись проводы очередной сотни новобранцев.

«Молодое пополнение будет проходить службу в соединениях и воинских частях общевойсковых объединений Восточного военного округа, дислоцированных в Приморском, Забайкальском, Хабаровском краях и частях Тихоокеанского флота», — отметили в округе.

Всех призывников, как отмечается, проверили на заражение коронавирусом. Кроме того, на призывном пункте регулярно проводится дезинфекция въезжающего транспорта и личных вещей призывников.

Всего в регионе планируется призвать в армию около тысячи молодых людей. Завершение кампании планируется на 15 июля.

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