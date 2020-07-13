Ханты-Мансийск, , 09:17 — REGNUM В Югре за минувшие сутки подтверждены 270 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Основные очаги заражения: Сургут — 47 положительных тестов; Нягань — 38; Когалым — 36; Нижневартовск — 31; Ханты-Мансийск — 26.

Всего с начала пандемии на 13 июля в Югре зарегистрировано 12 474 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них выздоровели 7 048 человек, 93 пациента с COVID-19 скончались.

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 13 июля составляет 0,97.

Читайте развитие сюжета: Причин для ослабления режима самоизоляции в Башкирии нет — Хабиров