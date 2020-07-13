Махачкала, , 09:19 — REGNUM Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) появится в Дагестане в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование». Его открытие состоится в сентябре 2020 года на базе Технического колледжа имени Ашуралиева в Махачкале, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Отмечается, что центр будет оснащен современным мультимедийным и техническим оборудованием для подготовки высококвалифицированных кадров. Он будет работать в сетевом взаимодействии с образовательными организациями и бизнесом — к настоящему времени уже заключено 12 договоров о сотрудничестве.

«В центре можно будет в короткие сроки пройти подготовку по востребованным и перспективным профессиям. Обучение будет доступно каждому — от школьников до граждан пенсионного возраста. Открытие центра планируется в сентябре. За год обучение пройдут более 12 тыс. человек», — приводятся в сообщении слова вице-премьера — министра образования и науки региона Уммупазиль Омаровой.

По данным ведомства, на сегодняшний день в России функционируют 14 подобных центров. В текущим году планируется открытие еще 15, в том числе в Дагестане. К 2024 году в стране будут функционировать 100 таких ЦОПП.