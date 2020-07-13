Оренбург, , 09:12 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2020 года (по состоянию на 10 июля) зафиксировано 3 550 пожаров, из них 744 приходится на жилые дома. Погибли 65 человек, в том числе двое детей. Основной причиной пожаров остаётся неосторожное обращение с огнем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В Оренбуржье отмечено сокращение количества пожаров и их жертв. За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 5 028 возгораний и 76 погибших, среди которых восемь детей.

Основной причиной пожаров по-прежнему является неосторожное обращение с огнем. С начала 2020 года по этой причине произошло 2 237 пожаров, с начала 2019 года — 3 703 пожара.

Добавим, на территории Оренбуржья объявлен особый противопожарный режим. Установившаяся аномальная жаркая погода на территории области способствует возникновению, а также быстрому распространению пожаров. Население призывают быть осторожными при обращении с огнем, соблюдать правила безопасности.

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