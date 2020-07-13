Тамбов, , 09:11 — REGNUM 41 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Тамбовской области за минувшие сутки, сообщили 13 июля в региональном оперативном штабе.

«41 новый случай сегодня. Из них: 18 мужчин, 22 женщины, 1 ребёнок (девочка 10 лет). Возраст взрослых от 27 до 82 лет. Прибывших из других регионов нет, 41 контактный с заболевшими», — уточнили в оперштабе.

Всего в регионе за период пандемии подтверждено 5280 случаев заражения коронавирусом, 3909 выздоровели, 28 пациентов скончались. 253 человека остаются в больницах региона с диагнозом «пневмония».