Москва, , 09:10 — REGNUM В Москве новый этап снятия ограничений планируется на 1 августа. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Предполагается, что с этой даты возобновят работу театры, кинотеатры и концертные залы с вместимостью до 3 тыс. мест. Зрительные залы могут наполняться не более, чем на 50%. Аналогичное правило распространится и на спортивных мероприятиях.

С августа также возобновят работу занятия программы «Московское долголетие».

Как сообщало ИА REGNUM, ряд ограничений в Москве снимается с 13 июля.