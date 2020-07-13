Москва, 13 июля 2020, 09:10 — REGNUM В Москве новый этап снятия ограничений планируется на 1 августа. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
Предполагается, что с этой даты возобновят работу театры, кинотеатры и концертные залы с вместимостью до 3 тыс. мест. Зрительные залы могут наполняться не более, чем на 50%. Аналогичное правило распространится и на спортивных мероприятиях.
С августа также возобновят работу занятия программы «Московское долголетие».
Как сообщало ИА REGNUM, ряд ограничений в Москве снимается с 13 июля.