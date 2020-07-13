Новосибирск, , 09:09 — REGNUM В Новосибирской области продолжают постепенно снимать ограничения, связанные с противодействием коронавирусу. В частности, планируется, что школы региона начнут учебный год в обычном режиме.

Как сообщили ИА REGNUM 13 июля в областном правительстве, с сегодняшнего дня возобновляют работу непродовольственные магазины в торговых центрах и дельфинарий. Соответствующие поручения губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал в ходе оперативного совещания, состоявшегося 13 июля.

По его словам, в регионе не фиксируется каких-либо серьёзных всплесков как по приросту, так и по снижению количества выявленных случаев заражения коронавирусом. Однако, нагрузка на систему здравоохранения остаётся достаточно высокой, «ситуация остаётся стабильно напряжённой».

«Тем не менее, с учётом накопленного опыта и всех тех мер, которые мы научились применять, надо продолжать снимать различные ограничения», — подчеркнул губернатор.

Министру образования региона Сергею Федорчуку поручено совместно с Роспотребнадзором и другими органами власти проработать рекомендации и сформировать план мероприятий до 1 сентября.

По оценкам властей, ранее принятые послабления, касающиеся деятельности отдельных сфер экономики, не привели к ухудшению ситуации. Поэтому в регионе решено возобновить торговлю непродовольственными товарами во всех магазинах, в том числе расположенных в торговых и торгово-развлекательных центрах.

При этом по-прежнему запрещено проводить в этих объектах массовые мероприятия. Не будут открыты ресторанные дворики и фудкорты, кинотеатры, места развлечения детей и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области по состоянию на 13 июля выявлено 7386 носителей коронавируса.

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