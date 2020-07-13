Пятигорск, Ставропольский край, , 09:17 — REGNUM Аллею звезд знаменитых жителей Пятигорска откроют в городе-курорте осенью 2020 года. Она появится перед музеем «Россия — моя история», строительство которого находится на завершающей стадии, сообщили ИА REGNUM 13 июли в пресс-службе городской администрации.

«Решили создать на площади перед музеем аллею звезд знаменитых пятигорчан: спортсменов, медиа-звезд, всех тех, кто прославляет наш город ‑ и в день 240-летия города собрать наших знаменитостей на этой аллее», — приводятся в сообщении слова мэра города Дмитрия Ворошилова.

Как сообщало ИА REGNUM, после завершения строительства пятигорского парка «Россия — Моя история» Ставрополье станет первым регионом России, на территории которого будут размещены сразу два таких музейно-исторических комплекса. Первый из них был открыт в 2017 году в краевой столице.