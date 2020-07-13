Бразилиа, , 09:11 — REGNUM Общее число выявленных в Бразилии новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа выросло на более чем 24 тыс. и превысило 1,86 млн. Об этом 13 июля сообщает бразильский минздрав.

По информации министерства, за прошедшие 24 часа в стране был выявлен 24 831 новый случай заражения SARS-CoV-2 и теперь их общее число достигло 1 864 681.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончался 631 пациент и в результате суммарное количество летальных исходов выросло до 72 100.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 1 123 204 человека вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 13193.