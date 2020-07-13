Кемерово, , 09:08 — REGNUM Доплата учителям за работу на ЕГЭ в Кемеровской области увеличена в полтора раза. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, вместо 49,97 рублей в час педагоги будут получать 75,95 рублей.

Соответственно выросли и затраты бюджета. Если в 2019 года из регионального бюджета были выделены на доплаты 14,9 млн рублей, то в 2020 году уже 29,8 млн. По словам губернатора области Сергея Цивилева, предыдущий размер компенсаций был установлен в 2014 году и ни разу не индексировался.

«Педагогам пришлось нелегко: подготовка к экзаменам проходила в непривычном дистанционном режиме, многим пришлось изменить график отпусков, так как сроки экзаменационной кампании были продлены», — отметил он.

Добавим, что в организации ЕГЭ в регионе задействованы почти 5,4 тыс. учителей.

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