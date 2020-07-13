Якутск, , 09:06 — REGNUM Власти Якутска 11 июля официально открыли городской пляж в 202 микрорайоне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии округа.

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Качество воды и песка на пляже соответствует гигиеническим требованиям.

С территории пляжа вывезен мусор, установлены общественные туалеты, кабинки для переодевания. Пляж оборудован системой видеонаблюдения, обучены спасатели. Пляж находится под круглосуточной охраной.

Для удобства отдыхающих сделали вход и выход с двух сторон.

На территории работают лишь киоски с прохладительными напитками. Еда не продаётся до особого распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии установилась жаркая погода и открытие пляжа как нельзя кстати для жителей Якутска.