Ташкент, , 09:02 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 13 193, сообщили 13 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По состоянию на 13 июля в республике выздоровели 7852 человека, скончался 61 пациент. На сегодняшний день на лечении остаются 5280 человек, состояние 43 оценивается как тяжело, семь человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, 12 июля в министерств транспорта Узбекистана сообщили, что в республике введены ограничения на авиа‑ и железнодорожные перевозки в связи с ростом числа зараженных коронавирусом.