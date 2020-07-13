Вашингтон, , 09:06 — REGNUM Бенджамин Кио, являющийся внуком короля поп-музыки Элвиса Пресли, покончил жизнь самоубийством в возрасте 27 лет. Об этом 13 июля сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах и менеджера матери покойного.

По данным источников, внука Пресли обнаружили мертвым в его собственной квартире в города Калабасас (штат Калифорния) и, по предварительным данным, он покончил с собой.

При этом о самом Бенджамин Кио, являющемся сыном Лизы Пресли, дочери Элвиса, и музыканта Дэнни Кио, известно мало, при том, что он, как и его знаменитый дед, был музыкантом и, как утверждает TMZ, также был очень похож на Элвиса.

Напомним, Элвис Пресли скончался в 1977 году в возрасте 42 лет и продолжает оставаться иконой американской поп-культуры, также находясь в тройке самых покупаемых солистов мира. В мире продано более миллиарда пластинок и компакт-дисков певца, который записал при жизни 150 альбомов, которые стали золотыми, платиновыми или мультиплатиновыми.