Москва, 13 июля 2020, 08:57 — REGNUM В ряде российских регионов в начале текущей недели ожидается жара. Так, температура выше нормы на шесть-семь градусов прогнозируется на Урале. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях воздух будет прогреваться до + 40 °C. Такая погода сохранится здесь до середины недели.
Не менее жарко будет и в Башкирии, Самарской и Саратовской областях. Здесь температурная норма в среднем окажется превышенной на семь градусов.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснил увеличивающееся в России количество погодных аномалий неоднородным характером глобального потепления.
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