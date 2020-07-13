Москва, , 08:57 — REGNUM В ряде российских регионов в начале текущей недели ожидается жара. Так, температура выше нормы на шесть-семь градусов прогнозируется на Урале. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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В Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях воздух будет прогреваться до + 40 °C. Такая погода сохранится здесь до середины недели.

«Там волна тепла очень ярко выражена, я бы её даже назвал волной жары», — приводит ТАСС слова метеоролога.

Не менее жарко будет и в Башкирии, Самарской и Саратовской областях. Здесь температурная норма в среднем окажется превышенной на семь градусов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснил увеличивающееся в России количество погодных аномалий неоднородным характером глобального потепления.

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