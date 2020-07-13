Оренбург, , 08:50 — REGNUM В Оренбургской области 13 июля ЕГЭ по истории и физике сдают 3 610 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минобре.

Экзамен по истории выбрали 1 288 выпускников, а по физике — 2 332 человека. Согласно метеопрогнозу, в регионе 13 июля воздух прогреется до +38°С. Напомним, в Оренбуржье с 11 по 15 июля ожидается аномальная жара, отклонение от среднесуточной климатической нормы составит 9 °C и более.

Из-за сложившихся погодных условий выпускникам разрешено сдать ЕГЭ в резервный день в случае, если в день экзамена жара повлияет негативно на самочувствие.

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