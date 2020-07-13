Кербела, Ирак, , 08:50 — REGNUM У гражданина Южной Кореи, работавшего на строительной площадке консорциума Hyundai E&C, GS E&C, SK E&C в иракском городе Кербела, выявили коронавирус. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Ираке.

По их словам, южнокореец был госпитализирован в одну из больниц города с подозрением на наличие коронавирусной инфекции 9 июля.

В настоящее время в Ираке выявлено более 75 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали более 3,1 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года в Ираке от COVID-19 скончались двое граждан Южной Кореи.

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