Уфа, , 08:47 — REGNUM 46 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 13 июля сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в правительстве региона.

По его словам, в республике всего выявили 5967 фактов заражения этим вирусом. При этом справились с ним 3999 человек. За сутки не зафиксировано смертей пациентов с COVID-19. А всего зафиксировано 19 пациентов с COVID-19.

Большинство зараженных пациентов находятся в удовлетворительном состоянии. В медучреждениях получают лечение 355 человек. В том числе у 33 пациентов фиксируется тяжелое состояние, из них шестерым нужна поддержка аппарата ИВЛ.

Максим Забелин отметил, что коечный фонд для пациентов с COVID-19 заполнен на 30%. При этом уровень иммунитета к вирусу в республике составляет 5,4%.

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