Берлин, , 08:41 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Германии было выявлено 159 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 13 июля сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся в стране стало составлять 198 963.

Также сообщается, что за последние 24 часа в Германии от COVID-19 скончался один пациент и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 9 064.

Кроме этого, указывается, что в настоящее время в стране свыше 185 тысяч человек вылечились от COVID-19.

При этом отмечается, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали федеральные земли Бавария (49 273 заразившихся), Северный Рейн-Вестфалия (44 974) и Баден-Вюртемберг (36 041).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных в Колумбии случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки увеличилось более чем на 5 тысяч и превысило 150 тыс.