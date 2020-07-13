Махачкала, , 08:39 — REGNUM Правоохранительные органы задержали в Дагестане четверых предполагаемых участников банды, промышляющей незаконной перевозкой огнестрельного оружия из соседнего региона. Возбуждены уголовные дела, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе главного управления МВД России по республике.

Полицейские получили информацию, что двое уроженцев Дагестана и двое выходцев из Чечни (мужчины в возрасте от 37 до 44 лет) занимаются незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также покупают и переделывают гражданское оружие под боевые аналоги. Кроме того, они могут быть причастны к деятельности организованной преступной группы, занимающейся перевозкой оружия из Чечни в Дагестан.

В домах подозреваемых сотрудники силовых структур провели обыски, в ходе которых изъяли гранаты с запалами, пистолеты, в том числе кустарного производства, патроны, запасные части от автомата Калашникова и пистолета «Макарова». Расследование продолжается.