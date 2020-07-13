Нур-Султан, , 08:37 — REGNUM Полицейские Нур-Султана изъяли за восемь дней лекарства и индивидуальные средства защиты на общую сумму 16,6 млн тенге ($40,2 тыс.), сообщает портал Polisia.kz.

Правоохранительные органы выявили 36 фактов незаконной торговли медицинскими препаратами и средствами защиты. Изъято 4,5 тыс. упаковок лекарств, 238 тыс. медицинских масок, градусники, защитные халаты, костюмы, перчатки, очки и другие средства.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил полиции задерживать всех лиц, занимающихся перепродажей лекарств.

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