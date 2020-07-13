Оренбург, , 08:47 — REGNUM В Оренбургской области уже неделю стоит аномальная жара. Тяжелые испытания выпали на долю выпускников, которые решили поступать в вуз и им необходимо сдать ЕГЭ. В ряде пунктов проведения экзамена нет вентиляторов или кондиционеров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минобре, из-за жары выпускникам разрешается сдать ЕГЭ в резервный день.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что пока ни от одного выпускника не поступило жалоб на самочувствие во время сдачи экзамена и просьбы о сдаче ЕГЭ в резервный день.

В связи с установившейся жаркой погодой в регионе принимаются меры, чтобы сделать условия сдачи ЕГЭ комфортными. Рекомендовано организовать полив пришкольной территории, в пунктах проведения госэкзамена по возможности установить вентиляторы или переносные кондиционеры. Выпускников обеспечивают питьевой водой.

По данным Оренбургского гидрометцентра, 11−13 июля в регионе ожидается сильная жара (максимальная температура 40−41°С).

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье прогнозируют аномальную жару

Читайте развитие сюжета: В Оренбуржье более 3,6 тыс. выпускников сдают ЕГЭ по физике и истории