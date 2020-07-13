Ставрополь, , 08:36 — REGNUM Количество зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье, по данным на утро 13 июля, достигло 6239. За предыдущий день в крае выявлено 75 носителей инфекции, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Владимир Владимиров.

Ряды выздоровевших от COVID-19 на Ставрополье за сутки пополнили 10 человек. Всего в крае болезнь преодолел 3981 пациент, или около 63,8% от общего числа лиц с подтвержденным диагнозом. По данным губернатора, в регионе также зарегистрирован 120-й случай смерти после осложнений, вызванных коронавирусом.

К настоящему времени на Ставрополье проведено почти 232 тыс. тестов на COVID-19. В медучреждениях края развернуто более 2,8 тыс. специализированных коек для лечения коронавирусной инфекции, 272 из них оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.