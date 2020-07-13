Москва, , 08:34 — REGNUM Случаев заражения коронавирусом нового типа среди участников парада Победы на Красной площади в Москве не выявлено. Об этом рассказал начальник Главного военно-­медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин в опубликованном 13 июля интервью изданию «Красная звезда».

По его словам, время показало своевременность и эффективность мер, принятых для недопущения заражений среди военнослужащих. Эти меры были беспрецедентными, и не только защитили участников торжеств от COVID-19, но и в целом снизили уровень сезонных заболеваний.

Медицицинский персонал был закреплён за каждым парадным расчетом, в том числе — иностранных военнослужащих. Всем измеряли температуру и проводили экспресс-­тестирование трижды в неделю. Военнослужащие и сопровождавшие их лица постоянно были обеспечены масками, перчатками и антисептиками.

После парада все военные вернулись здоровыми в пункты постоянной дислокации, их отправили на двухнедельную обсервацию, а затем обследовали.

Как сообщало ИА REGNUM, моряки, принимающие участие в Главном военно­-морском параде ВС РФ 26 июля, направлены на 14-­дневную обсервацию в море.

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