Москва, 13 июля 2020, 08:34 — REGNUM Случаев заражения коронавирусом нового типа среди участников парада Победы на Красной площади в Москве не выявлено. Об этом рассказал начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин в опубликованном 13 июля интервью изданию «Красная звезда».
По его словам, время показало своевременность и эффективность мер, принятых для недопущения заражений среди военнослужащих. Эти меры были беспрецедентными, и не только защитили участников торжеств от COVID-19, но и в целом снизили уровень сезонных заболеваний.
Медицицинский персонал был закреплён за каждым парадным расчетом, в том числе — иностранных военнослужащих. Всем измеряли температуру и проводили экспресс-тестирование трижды в неделю. Военнослужащие и сопровождавшие их лица постоянно были обеспечены масками, перчатками и антисептиками.
После парада все военные вернулись здоровыми в пункты постоянной дислокации, их отправили на двухнедельную обсервацию, а затем обследовали.
Как сообщало ИА REGNUM, моряки, принимающие участие в Главном военно-морском параде ВС РФ 26 июля, направлены на 14-дневную обсервацию в море.
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