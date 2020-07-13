Москва, , 08:23 — REGNUM Жители России, которые работают в дистанционном режиме, могут получить возможность возвращать затраченные средства, например, на электроэнергию. Соответствующие депутатский законопроект в Трудовой кодекс РФ о дистанционном режиме работы в целом поддержал Минтруд РФ. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на документ. Кроме того, документ позволяет предусмотреть порядок компенсации расходов, связанных с использованием сотрудником личного оборудования.

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Отмечается, что законопроект не обязывает работодателей возмещать траты сотрудников, но позволяет работникам и профсоюзам поднять этот вопрос и включить необходимые пункты в трудовые договоры.

«Как это будет реализовано на практике, партнёры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора, — прокомментировал один из авторов документа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко («Единая Россия»). — Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат».

По мнению экспертов, рассчитать точную сумму компенсации будет проблематично.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о дистанционной занятости был внесён в Госдуму РФ парламентариями во главе с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Поправки в Трудовой кодекс направлены на повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях.