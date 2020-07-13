Нур-Султан, , 08:21 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования родным и близки погибших от COVID-19, сообщили 13 июля в пресс-службе бывшего главы республики.

«Сегодня Казахстан столкнулся с беспрецедентным вызовом. Опасная инфекция проникла в наши города и аулы», — сказал Назарбаев. Он призвал жителей республики к единству и сплоченности.

Напомним, 13 июля в Казахстане объявлен днем национального траура по умершим от коронавируса. В республике выявили 59 899 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 34 190 человек, скончались 375 пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане выявили 1646 новых случаев заражения коронавирусом