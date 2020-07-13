Богота, , 08:23 — REGNUM Общее количество выявленных в Колумбии случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки увеличилось более чем на 5 тысяч и превысило 150 тыс. Об этом 13 июля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети Twitter.

По данным ведомства, за истекшие 24 часа в стране было выявлено 5 083 новых заразившихся коронавирусом, в результате чего их общее число составило 150 445.

Также сообщается, что за этот же срок в Колумбии от COVID-19 скончались 188 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 5 307.

При этом уточняется, что на сегодняшний день стране от COVID-19 вылечился 63 451 человек, 2 265 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Казахстане достигло 59899.