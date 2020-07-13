Москва, , 08:19 — REGNUM Безадресная реклама псевдофинансовых услуг, направленная на широкую аудиторию, стала активно использоваться мошенниками в период пандемии коронавируса. Об этом рассказал глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, сообщает 13 июля РИА Новости.

Он отметил, что в такой рекламе нет подробностей о виде заработка или инвестиций, а только призыв вроде «Зарабатывай с нами!». Ранее мошенники обещали богатство посредством неких услуг или продуктов.

«Теперь мошенники просто играют на желании человека разбогатеть, а как именно — оставляют «за кадром»», — пояснил Лях.

Представитель ЦБ добавил, что мошенники учли переход многих граждан на удалённый режим работы. Это активные граждане, получающие информацию, в том числе рекламу, через интернет.

Более того, за период пандемии объём такой рекламы превысил объём традиционной рекламы финансовых услуг, предлагаемых и легальными, и нелегальными участниками рынка, уточнил он.

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