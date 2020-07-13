Новосибирск, , 08:00 — REGNUM По состоянию на 13 июля в Новосибирской области выявлено 7386 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 112 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

Выздоровели ещё 35 пациентов. Всего в регионе выписаны с выздоровлением 5199 человек.

За сутки в Новосибирской области скончались четыре пациента с коронавирусом: 82-летний мужчина и женщины в возрасте 70 лет, 91 год и 93 года. Всего в регионе умерли 146 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 10 июля в Новосибирской области коронавирус был выявлен у 7043 человек.

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