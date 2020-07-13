Нью-Дели, , 07:59 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 28 701 человек, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

По его данным, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 878 254. Также за 12 июля в Индии скончались 500 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии от болезней, вызванных новым коронавирусом, на индийской территории умерли 23 174 человека.

«Число активных случаев в стране составляет 301 609», — отметили в ведомстве.

При этом 553 471 пациент уже выздоровел. Всех выздоровевших выписали из медицинских учреждений страны.

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