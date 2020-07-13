Нижневартовск, Югра, , 07:52 — REGNUM В Югре в одном из крупных «ковидных очагов, в Нижневартовске, пересмотрят график работы медучреждений и медицинских работников в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что поликлиники города из-за пандемии испытывают колоссальную нагрузку. Жители Нижневартовска не всегда могут оперативно получить медицинскую помощь.

«Поэтому в поликлиниках временно ограничен плановый прием пациентов. В том числе приостановлена работа дневного стационара, а также отделения физиолечения. Медперсонал будет переориентирован на оказание помощи пациентам на дому», — говорится в сообщении горадминистрации.

В Нижневартовске дополнительно созданы три COVID-центра. Глава города Василий Тихонов, в связи возросшей потребностью в кадрах, обратился к медицинским работникам с просьбой перенести свои очередные отпуска, чтобы была возможность использования кадрового ресурса для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Большинство сотрудников с пониманием относятся к сложившейся ситуации — переносят отпуска или досрочно из них возвращаются», — сообщил главный врач Нижневартовской окружной больницы Алексей Сатинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре с 11 на 12 июля подтверждено 267 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 33 — в Нижневартовске.

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