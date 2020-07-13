Петропавловск-Камчатский, , 07:50 — REGNUM На Камчатке в морском параде в День Военно-морского флота примут участие восемь боевых кораблей. Парадный строй выстроится в Авачинской бухте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

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«Ещё 17 кораблей и катеров будут задействованы в эпизодах военно-спортивного праздника», — уточнили в пресс-службе ВВО.

В сухопутном параде в честь Дня ВМФ примут участие сводные роты почётного караула, управления Войск и сил на Северо-востоке России, соединения ПВО, береговых ракетчиков, отдельной бригады морской пехоты, отдельного смешанного авиационного полка и береговой охраны ФСБ по Арктическому району.

Жители Камчатки 26 июля увидят показательные выступления подразделения разведчиков соединения морской пехоты и концерт сводного оркестра. Организаторы планируют для гостей праздника открытие полевой кухни.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ, который состоится 26 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте, пришёл отряд малых ракетных кораблей и катеров Балтийского флота.