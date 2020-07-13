Пекин, , 07:48 — REGNUM Двадцатитомная коллекция книг о вторжении милитаристской Японии в Китай, а также о творимых японцами бесчинствах и зверствах, была опубликована в Поднебесной, сообщает 13 июля агентство Синьхуа.

Коллекция была издана книжной компании «Чжунхуа» и состоит из 20 томов, в которых отражаются «Инцидент 18 сентября», с которого началось полномасштабное вторжение японцев в Китай, а также Нанкинская резня.

Подборка основывается на множестве исторических материалов, включая документы, соглашения, разведданные, письма, судебные записи, а также прочие материалы, которые с разных сторон описывают зверства и агрессию японских милитаристов в период с 1931 по 1945 годы.

Более 50 человек принимали участие в подготовке к изданию книги, состоящей из 12 млн иероглифов. На завершение проекта потребовалось 37 лет.