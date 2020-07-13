Мехико, , 07:38 — REGNUM В Мексике число умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, достигло 35 006 человек, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

Отмечается, что по этому показателю Мексика обошла Италию и заняла четвертое место в мире по числу умерших от осложнений COVID-19. Также число подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 на мексиканской территории приблизилось к 300 тыс. и достигло 299 750.

В настоящее время в Мексике числятся 29 839 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Уже побороть болезнь смогли 184 764 пациента.

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